Вайсфельд о критике судей: «Удивляет, когда арбитры принимают правильные решения, а это вызывает негативную реакцию. Стыдно за людей, элементарных правил не знают»

Леонид Вайсфельд оценил судейство в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Фактор судей рассматривают, как ключевой, не обращая внимания на проблемы своих команд? Это обычное дело. Команды проигрывают. Ищут причины поражений. И часто видят эти причины в действиях судей. Но я за последнее время каких-то явных ошибок не вижу.

Меня больше всего удивляет, когда в очень простой ситуации судьи принимают правильные решения, а это вызывает такую негативную реакцию. Честно говоря, за людей стыдно, что они правил элементарных не знают.

– Что главное для арбитров в плей-офф?

– Очень много моментов. Так сразу все не расскажешь. Но чтобы коротко, то скажу следующее. Очень важно, чтобы судьи держали уровень в течение игры. Если в течение всего плей-офф держат, то это прямо высший пилотаж.

Что я имею в виду под «уровнем» – это когда игра идет, то степень трактовки твоих удалений должна быть одинаковой в обе стороны. Чтобы и тренерам, и игрокам было понятно, что вот за это в матче удаляют, а за это – не удаляют. Вот это очень важный момент, – сказал бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд .