Никитин о решении арбитра Ромасько, работавшего в НХЛ: «Провоцируете меня. У нас опыта в НХЛ нет, поэтому комментировать это не будем»
Игорь Никитин не стал комментировать решение судьи удалить Байрона Фроуза.
Сегодня «Локомотив» проиграл «Нефтехимику» по буллитам со счетом 1:2. В первом периоде Фроуз был наказан 2 минутами штрафа за грубость.
– Не забили хорошие моменты, здорово сыграл вратарь. Травма Степана [Никулина] не к месту. Там все серьезно.
– Рассчитываете на Марка Ульева в плей-офф?
– Конечно, если бы не рассчитывали – не ставили б в состав.
– Как объяснил Ромасько момент с удалением Фроуза? Показалось, что там должно было быть обоюдное удаление.
– Провоцируете меня.
– Он все-таки арбитр с опытом работы в НХЛ.
– У нас просто нет опыта в НХЛ, поэтому мы это комментировать не будем, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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