Никитин о решении арбитра Ромасько, работавшего в НХЛ: «Провоцируете меня. У нас опыта в НХЛ нет, поэтому комментировать это не будем»

Игорь Никитин не стал комментировать решение судьи удалить Байрона Фроуза.

Сегодня «Локомотив » проиграл «Нефтехимику» по буллитам со счетом 1:2. В первом периоде Фроуз был наказан 2 минутами штрафа за грубость.

– Не забили хорошие моменты, здорово сыграл вратарь. Травма Степана [Никулина ] не к месту. Там все серьезно.

– Рассчитываете на Марка Ульева в плей-офф?

– Конечно, если бы не рассчитывали – не ставили б в состав.

– Как объяснил Ромасько момент с удалением Фроуза? Показалось, что там должно было быть обоюдное удаление.

– Провоцируете меня.

– Он все-таки арбитр с опытом работы в НХЛ.

– У нас просто нет опыта в НХЛ , поэтому мы это комментировать не будем, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.