Якупов об удалении за неспортивное поведение в матче с «Трактором»: «Виноват, не хотел подставить команду, но бывают моменты, когда что-то из-под контроля выходит. Все ошибаются, идеальных не бывает»

Наиль Якупов высказался об удалении за неспортивное поведение.

«Авангард » проиграл в матче с «Трактором » со счетом 4:5.

На 36-й минуте игры Якупов был удален на 2 минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Почему решили бросить по пустым воротам на отложенном штрафе?

– Да бывает, это эмоции! В пустые ворота хотел гол забить, в моменте не думал о возможном удалении. Виноват, конечно, не хотел подставить команду, но бывают такие моменты, когда что-то из-под контроля выходит. Все ошибаются, идеальных не бывает.

– Знали ли, что за такое в принципе могут удалить?

– Да ничего не знал, просто бросил, и все, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов .