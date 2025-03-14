Якупов об удалении за неспортивное поведение в матче с «Трактором»: «Виноват, не хотел подставить команду, но бывают моменты, когда что-то из-под контроля выходит. Все ошибаются, идеальных не бывает»
Наиль Якупов высказался об удалении за неспортивное поведение.
«Авангард» проиграл в матче с «Трактором» со счетом 4:5.
На 36-й минуте игры Якупов был удален на 2 минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение.
– Почему решили бросить по пустым воротам на отложенном штрафе?
– Да бывает, это эмоции! В пустые ворота хотел гол забить, в моменте не думал о возможном удалении. Виноват, конечно, не хотел подставить команду, но бывают такие моменты, когда что-то из-под контроля выходит. Все ошибаются, идеальных не бывает.
– Знали ли, что за такое в принципе могут удалить?
– Да ничего не знал, просто бросил, и все, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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