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  • Евгений Волохин: «Комтуа – самый грязный игрок сейчас. Постоянно к кому-то подъезжает. Словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу»
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Евгений Волохин: «Комтуа – самый грязный игрок сейчас. Постоянно к кому-то подъезжает. Словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу»

Евгений Волохин назвал Максима Комтуа грязным игроком и рассказал о его трэштоке.

– В играх против вас соперники часто жестко действуют?

– Есть определенные грязные игроки. Сейчас самый грязный для меня – это Комтуа из «Динамо» Москва. Смотрел за ним, стоя в воротах. Он постоянно к кому-то подъезжает, что-то говорит. Слышал, что он говорит.

– Использует трэшток?

– Да, он словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу. Стиль игры такой. Он и очки набирает. От него есть польза. Но если надо – ответим.

– Но вы таких игроков не жалуете?

– Мне смешно. В молодежке ко мне часто подъезжали, например, Володя Михалев из «Сибири». Когда мы в молодежке играли против друг друга, он часто подъезжал и что-то говорил типа: «Ну, давай одну пропусти, пожалуйста». Я на этом не зацикливался, и это мне не мешало.

– Вы не реагировали?

– Я смеялся. Через 5 секунд уже забывал про это, – сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСочи
logoКХЛ
logoСибирь
logoЕвгений Волохин
logoДинамо Москва
logoМаксим Комтуа
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