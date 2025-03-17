Евгений Волохин: «Комтуа – самый грязный игрок сейчас. Постоянно к кому-то подъезжает. Словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу»
– В играх против вас соперники часто жестко действуют?
– Есть определенные грязные игроки. Сейчас самый грязный для меня – это Комтуа из «Динамо» Москва. Смотрел за ним, стоя в воротах. Он постоянно к кому-то подъезжает, что-то говорит. Слышал, что он говорит.
– Использует трэшток?
– Да, он словесно пытается задеть соперника, залезть под кожу. Стиль игры такой. Он и очки набирает. От него есть польза. Но если надо – ответим.
– Но вы таких игроков не жалуете?
– Мне смешно. В молодежке ко мне часто подъезжали, например, Володя Михалев из «Сибири». Когда мы в молодежке играли против друг друга, он часто подъезжал и что-то говорил типа: «Ну, давай одну пропусти, пожалуйста». Я на этом не зацикливался, и это мне не мешало.
– Вы не реагировали?
– Я смеялся. Через 5 секунд уже забывал про это, – сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.
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