Евгений Волохин: «У меня ник «Хозяин» в телеграме. В спорах спрашивали: «Ты кто?» Я говорил: «Называй меня хозяин, не ошибешься». В другой соцсети – «Гений во всем»

Евгений Волохин рассказал, что у него ник «Хозяин» в телеграме.

– У вас в инстаграме ник gineusinall – игра слов с «гений»?

– «Гений во всем».

– Ну, громко.

– У меня в телеграме ник «Хозяин». Мне кажется, это даже интереснее. «Хозяин» пришел спонтанно.

В спорах меня спросили: «Ты кто?» Я всегда говорил: «Называй меня хозяин, не ошибешься». До сих пор такой ник, не собираюсь менять, мне нравится.

– А gineusinall?

– Да просто в голову пришел. Раньше была просто моя фамилия, а потом решил какой-то необычный выбрать, хотелось выделиться, – сказал вратарь «Сочи » Евгений Волохин .