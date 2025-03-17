Евгений Волохин: «У меня ник «Хозяин» в телеграме. В спорах спрашивали: «Ты кто?» Я говорил: «Называй меня хозяин, не ошибешься». В другой соцсети – «Гений во всем»
Евгений Волохин рассказал, что у него ник «Хозяин» в телеграме.
– У вас в инстаграме ник gineusinall – игра слов с «гений»?
– «Гений во всем».
– Ну, громко.
– У меня в телеграме ник «Хозяин». Мне кажется, это даже интереснее. «Хозяин» пришел спонтанно.
В спорах меня спросили: «Ты кто?» Я всегда говорил: «Называй меня хозяин, не ошибешься». До сих пор такой ник, не собираюсь менять, мне нравится.
– А gineusinall?
– Да просто в голову пришел. Раньше была просто моя фамилия, а потом решил какой-то необычный выбрать, хотелось выделиться, – сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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