По 5 очков Шарова и Кизимова помогли «Автомобилисту» победить «Сочи». У южан серия из 9 поражений
«Автомобилист» оказался сильнее «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Форварды уральцев Александр Шаров и Семен Кизимов набрали по 5 (2+3) очков в матче.
«Автомобилист» поднялся на четвертое место в Восточной конференции, набрав 85 очков за 65 игр.
«Сочи» проиграл девятый раз подряд. Команда занимает последнее место на Западе, имея 45 очков после 65 матчей.
Следующий матч «Автомобилист» проведет дома с «Салаватом Юлаевым» 18 марта, «Сочи» в тот же день сыграет на выезде с «Динамо» Минск.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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