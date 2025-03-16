По 5 очков Шарова и Кизимова помогли «Автомобилисту» победить «Сочи». У южан серия из 9 поражений

«Автомобилист» оказался сильнее «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Форварды уральцев Александр Шаров и Семен Кизимов набрали по 5 (2+3) очков в матче.

«Автомобилист » поднялся на четвертое место в Восточной конференции, набрав 85 очков за 65 игр.

«Сочи » проиграл девятый раз подряд. Команда занимает последнее место на Западе, имея 45 очков после 65 матчей.

Следующий матч «Автомобилист» проведет дома с «Салаватом Юлаевым» 18 марта, «Сочи» в тот же день сыграет на выезде с «Динамо» Минск.