Евгений Волохин: «В КХЛ Овечкиных нет. Есть другие исполнители, но запоминающихся не было. Все одинаково хорошо бросают»

Евгений Волохин считает, что в КХЛ все одинаково хорошо бросают.

– Бросок какого нападающего самый мощный?

– У всех одинаковые. Все одинаково хорошо бросают.

– В НХЛ все выделяют Овечкина. Кто есть в [Фонбет Чемпионате] КХЛ?

– Тут Овечкиных нет. Конечно, есть другие исполнители, но запоминающихся не было, – сказал вратарь «Сочи » Евгений Волохин .