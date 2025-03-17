Евгений Волохин: «В КХЛ Овечкиных нет. Есть другие исполнители, но запоминающихся не было. Все одинаково хорошо бросают»
Евгений Волохин считает, что в КХЛ все одинаково хорошо бросают.
– Бросок какого нападающего самый мощный?
– У всех одинаковые. Все одинаково хорошо бросают.
– В НХЛ все выделяют Овечкина. Кто есть в [Фонбет Чемпионате] КХЛ?
– Тут Овечкиных нет. Конечно, есть другие исполнители, но запоминающихся не было, – сказал вратарь «Сочи» Евгений Волохин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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