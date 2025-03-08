Рантанен о новом контракте и двух обменах за сезон: «C ума сойти. Мне пришлось долго думать о своей жизни – как в хоккее, так и вне его. Считаю, что «Даллас» мне подходит»

Микко Рантанен высказался о своем переходе в «Даллас».

28-летний форвард не договорился о новом контракте с «Каролиной», ранее выменявшей его у «Колорадо », и получил от клуба разрешение на переговоры со «Старс».

После согласования контракта на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов клубы совершили обмен.

«С ума сойти. Сначала меня обменял «Колорадо», это произошло впервые в моей карьере. Все было так быстро – раз, и ты уже в новой команде. Потом еще эта ситуация с контрактом и всем прочим. Не думал, что доведется испытать такие ощущения, но вот я здесь.

Мне пришлось рассмотреть все варианты, потому что на столе не было никакой сделки, когда случился обмен в «Каролину». Это была ситуация, когда мне пришлось долго думать о своей жизни – как в хоккее, так и вне его.

«Каролина » – хорошая команда, которая претендует на победу в Кубке Стэнли. Но я считаю, что «Даллас» мне подходит. Я много думал об этом, говорил со своими представителями, с девушкой, со всеми. Я чувствую, что смогу вписаться в команду.

В «Далласе » отличный коллектив, они добивались успеха в последние несколько сезонов. Надеюсь, я смогу принести команде пользу», – сказал Рантанен .