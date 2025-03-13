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  • Рантанен о «Каролине»: «Я старался изо всех сил, надев эту форму, был настроен позитивно. Перед дедлайном решил, что клубу лучше получить за меня компенсацию»
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Рантанен о «Каролине»: «Я старался изо всех сил, надев эту форму, был настроен позитивно. Перед дедлайном решил, что клубу лучше получить за меня компенсацию»

Микко Рантанен высказался об уходе из «Каролины» в «Даллас».

28-летний форвард не договорился о новом контракте с «Харрикейнс», ранее выменявшим его у «Колорадо», и получил от клуба разрешение на переговоры со «Старс». 

После согласования контракта на 8 лет с кэпхитом 12 миллионов долларов клубы совершили обмен.

«Я видел, что говорили, будто у меня был список команд, когда я перешел [в «Харрикейнс»], но это неправда.

Очевидно, уход из «Колорадо» был большим шоком, но я приехал [в «Каролину»] с открытым сердцем и старался показывать свой максимум на льду.

Надев эту форму, я делал все возможное и просто решил перед дедлайном, что для «Каролины» будет лучше получить за меня хорошую компенсацию, чем если бы я был арендован и отправился куда-то еще.

Хочу прояснить, что я был настроен позитивно в «Каролине» и действительно думал о том, чтобы остаться там.

Я рад быть здесь [в «Далласе»], с ума сойти можно, конечно. «Колорадо» всегда был тем местом, где я хотел остаться, но я понимаю, что это бизнес, и они приняли решение.

Я старался изо всех сил в «Каролине», но теперь я здесь и невероятно счастлив, что подписал контракт на восемь лет с отличной командой и хорошими тренерами. Я благодарен «Далласу» за то, что они поверили в меня», – сказал Микко Рантанен.

Бринд′Амор о Рантанене: «Он сказал: «Готов остаться в четырех командах НХЛ, но «Каролина» – не одна из них». Мы должны были узнать об этом до сделки»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМикко Рантанен
logoКаролина
logoКолорадо
logoНХЛ
logoДаллас
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