Сорокин – 3-я звезда матча с «Флоридой»: 22 сэйва из 24, победа – 25-я в 50 играх

Илья Сорокин признан третьей звездой матча с «Флоридой» (4:2).

Вратарь «Айлендерс » отразил 22 броска из 24 в этой игре, одержав 25-ю победу в текущем чемпионате НХЛ .

Всего в сезоне россиянин провел 50 матчей при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,73.