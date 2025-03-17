Сорокин – 3-я звезда матча с «Флоридой»: 22 сэйва из 24, победа – 25-я в 50 играх
Илья Сорокин признан третьей звездой матча с «Флоридой» (4:2).
Вратарь «Айлендерс» отразил 22 броска из 24 в этой игре, одержав 25-ю победу в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в сезоне россиянин провел 50 матчей при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,73.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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