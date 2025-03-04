Шестеркин о шайбе Сорокина в ворота «Нэшвилла»: «Это не гол»
Игорь Шестеркин прокомментировал гол вратаря Ильи Сорокина в матче НХЛ.
На россиянина записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте игры.
Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», гол записали на вратаря «Айлендерс».
«Это не гол», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Напомним, Шестеркин ранее заявлял о своем желании забить гол в НХЛ.
Сорокин про гол в матче НХЛ: «Я знал, что сделаю это раньше Шестеркина»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Питера Боу
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