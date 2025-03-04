Шестеркин о шайбе Сорокина в ворота «Нэшвилла»: «Это не гол»

Игорь Шестеркин прокомментировал гол вратаря Ильи Сорокина в матче НХЛ.

На россиянина записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте игры.

Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», гол записали на вратаря «Айлендерс ».

«Это не гол», – сказал вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин .

Напомним, Шестеркин ранее заявлял о своем желании забить гол в НХЛ.

Сорокин про гол в матче НХЛ: «Я знал, что сделаю это раньше Шестеркина»