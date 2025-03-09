Сорокин отразил 38 из 40 бросков «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в последних 5 играх
Илья Сорокин отразил 38 из 40 бросков «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:2).
Победа стала для 29-летнего россиянина 4-й в последних 5 матчах.
Всего в текущем сезоне у него 24 победы в 47 играх при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,46.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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