Сорокин отразил 38 из 40 бросков «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в последних 5 играх

Илья Сорокин отразил 38 из 40 бросков «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча.

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:2).

Победа стала для 29-летнего россиянина 4-й в последних 5 матчах.

Всего в текущем сезоне у него 24 победы в 47 играх при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,46.