Губерниев о допинге у Каменева: «Доктор просто безмозглый, бестолковый. Это катастрофа, преступная глупость – люди не понимают, что творят»

Дмитрий Губерниев назвал безмозглым доктора, который допустил допинг у Каменева.

Ранее форвард ЦСКА сдал положительный тест на мельдоний. Сейчас хоккеист временно отстранен .

«Он очень хороший парень, но если сейчас людей ловят на мельдонии, это вопиющий непрофессионализм как с его стороны, так и со стороны бестолкового доктора.

Спортсмен сам отвечает, понятное дело, но доктор просто безмозглый. Это просто катастрофа, вопиющая ситуация.

Я бы не сказал, что это удар для нашего спорта, скорее это просто дурь. Люди не понимают, что творят. К сожалению, это преступная глупость», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

В допинг-пробе Каменева концентрация мельдония превышена в 4,5 раза. Форвард ЦСКА временно отстранен («СЭ»)