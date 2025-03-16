Губерниев о допинге у Каменева: «Доктор просто безмозглый, бестолковый. Это катастрофа, преступная глупость – люди не понимают, что творят»
Дмитрий Губерниев назвал безмозглым доктора, который допустил допинг у Каменева.
Ранее форвард ЦСКА сдал положительный тест на мельдоний. Сейчас хоккеист временно отстранен.
«Он очень хороший парень, но если сейчас людей ловят на мельдонии, это вопиющий непрофессионализм как с его стороны, так и со стороны бестолкового доктора.
Спортсмен сам отвечает, понятное дело, но доктор просто безмозглый. Это просто катастрофа, вопиющая ситуация.
Я бы не сказал, что это удар для нашего спорта, скорее это просто дурь. Люди не понимают, что творят. К сожалению, это преступная глупость», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
В допинг-пробе Каменева концентрация мельдония превышена в 4,5 раза. Форвард ЦСКА временно отстранен («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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