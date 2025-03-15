Каменев не проверялся РУСАДА на допинг в 2024 году и январе 2025-го. Форвард ЦСКА временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний (ТАСС)
Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев не тестировался РУСАДА в 2024 году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства.
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
Каменев вернулся в Россию из НХЛ в 2020 году. Сообщается, что он был проверен РУСАДА на допинг в 2021 (дважды) и 2023 годах. В 2020, 2022 и 2024 годах, а также в январе 2025-го Российское антидопинговое агентство не тестировало хоккеиста.
КХЛ о допинге у Каменева: «РУСАДА уведомило о нахождении запрещенной субстанции у игрока ЦСКА. До выяснения обстоятельств хоккеист не участвует в матчах КХЛ»
Игрок ЦСКА попался на допинге. Что известно о деле Каменева?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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