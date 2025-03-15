Фетисов о допинге у Каменева: «Стыдно за него и за тех, кто работает в ЦСКА. Попасться на мельдонии при всех технологиях РУСАДА – это надо быть совсем неумным»

Вячеслав Фетисов заявил, что ему стыдно за хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева.

Ранее стало известно , что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

«Любого ребенка сейчас спроси – он знает про мельдоний, потому что про него уже 10 лет говорят, уже столько спортсменов от него пострадало.

Мне, с одной стороны, стыдно за него и за тех, кто работает в ЦСКА, за тех же врачей. С другой, это какой-то безответственный подход ко всему. Попасться сейчас на мельдонии при всех существующих технологиях РУСАДА – это надо быть, скажем так, совсем неумным.

Человек должен об этом думать, врачи клуба должны постоянно напоминать об антидопинговых правилах и о том, что допинг-контроль продолжает применяться. В нашем спорте ведь было достаточно проблем с этой темой.

Попасться сейчас на мельдонии – это и смешно, и плакать хочется», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Игрок ЦСКА попался на допинге. Что известно о деле Каменева?