Каменский о допинге у Каменева: «Мельдоний помогает лучше дышать. Может, Владислав болел и принял какое-то лекарство. Сейчас же вирус ходит»
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
– Сейчас же вирус ходит везде. Надо расследовать, как мельдоний попал в организм. Может, это доктор виноват или он сам. Должно быть качественное расследование, после которого будет понятно, кто виноват. Я считаю, что допингу в хоккее нет места.
– Может ли Каменев остаться без наказания?
– Будем надеяться, что так будет. Я не вижу смысла для него принимать допинг. Каменев же командный игрок, делать одному мельдоний – не знаю, смысла нет.
Мне кажется, что это какая-то случайность или недоразумение. Нужно провести тщательное расследование этого дела. Думаю, это делается легко. Сейчас многие болеют, вирусы гуляют или доктор мог случайно что-то дать.
Вообще, мельдоний помогает лучше дышать. Может быть, Каменев болел и принял какое-то лекарство. Вариантов много, поэтому нужно сначала расследовать дело, потом принимать решение о наказании.
Все же знают, что мельдоний у нас запрещен, зачем же его тогда принимать? Смысла нет, лишь самого себя наказывать.
– Большая ли потеря для ЦСКА?
– Да, он ведущий центральный нападающий, который действительно отличный игрок, лидер. Для ЦСКА это большая потеря, но все может еще обойтись, будем на это надеяться, – заявил вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
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