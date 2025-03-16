Окулов об Омске: «Холодная зима здесь легче, чем в Питере – когда ветрено и влажно, сильнее промерзаешь. В Москве условия намного выше, но тут тоже есть куда пойти»
30-летний форвард перешел из ЦСКА по ходу текущего сезона. Окулов продлил контракт с «Авангардом» на 3 года.
– Омск – это новый для вас город. Как первые впечатления от города?
– Мы с семьей сами из Новосибирска, так что знаем, что такое Сибирь. Но после Москвы, конечно, переезд был заметным. Во-первых, здесь очень солнечно, зима настоящая, холодная.
Когда зима такая стойкая и холодная, все-таки легче, чем в Москве или Питере, когда ветрено и влажно. В таких условиях действительно промерзаешь сильнее, чем когда у тебя просто минус двадцать и солнце светит.
Даже сложно сказать, как это воспринимаешь. Но что я точно отмечу – это то, что люди здесь очень дружелюбные. Везде, где мы бываем, все общаются с улыбкой, и просто люди вокруг такие позитивные. Пока что у нас только хорошие и позитивные ощущения от города.
– Как сложилась жизнь вне хоккея в Омске?
– Да, я думаю, в повседневную жизнь глобально ничего не поменялось. Конечно, в Москве все понимают, что условия намного выше, чем в любом другом городе России – это нормально, ведь это столица.
Здесь тоже есть места, куда можно пойти поесть, погулять, выпить кофе. Так что есть куда прогуляться. Наши будни вне хоккея, будь то с супругой или всей семьей, глобально не изменились, – сказал форвард «Авангарда» Константин Окулов.
Ткачев вернулся в состав «Авангарда». А все ли нормально с потолком зарплат?
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