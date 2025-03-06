«Авангард» продлил контракт с Окуловым на 3 года. У форварда 8+15 в 24 матчах при полезности «+15» после обмена из ЦСКА
«Авангард» продлил контракт с Константином Окуловым на три года.
После обмена из ЦСКА по ходу текущего сезона 30-летний форвард провел за омичей 24 матча и набрал 23 (8+15) очков при полезности «+15».
«Константин Окулов пришел в команду, которая находилась на этапе перестройки прямо по ходу сезона. Это всегда непросто, но мы все были рады увидеть, как профессионально он подходит к делу: сразу взял на себя большой объем работы и начал доказывать, что не зря считается одним из самых талантливых форвардов лиги.
Его статистика в нашей команде говорит сама за себя, но помимо статистики есть еще человеческое отношение, поведение в коллективе, готовность отдать все силы ради победы. Все это у Окулова на высшем уровне», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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