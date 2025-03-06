Ги Буше об Окулове: «Рад, что удалось убедить его остаться в «Авангарде». У него шикарный хоккейный интеллект, видение площадки, любой тренер мечтает о таких игроках»
Ги Буше доволен работой с Константином Окуловым в «Авангарде».
Сегодня омский клуб объявил о заключении нового контракта с 30-летним форвардом.
«Я в восторге от Окулова как от игрока и человека. Настоящая мечта любого тренера работать с такими ребятами.
Еще до подписания Окулова я смотрел видео и восхищался его игрой, сейчас он прогрессирует, он полезен в любых ситуациях, у него шикарный хоккейный интеллект, видение площадки.
Очень рад, что нам удалось убедить Константина остаться в «Авангарде», – сказал главный тренер омского клуба Ги Буше.
Окулов заработает 150 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Авангардом» (Metaratings)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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