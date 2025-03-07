Окулов будет получать 85 млн рублей в год от «Авангарда» по новому контракту, а не 50 млн (Михаил Зислис)
Константин Окулов заработает 255 млн рублей в «Авангарде» за три года.
Вчера 30-летний нападающий подписал трехлетний контракт с омским клубом.
Сообщалось, что зарплата Окулова составит 50 млн рублей за сезон. Эту информацию опровергло агентство Winners, представляющее интересы игрока.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, форвард будет получать по 85 млн рублей в год.
После обмена из ЦСКА Окулов провел 25 матчей за «Авангард» и набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 16».
Ги Буше об Окулове: «Рад, что удалось убедить его остаться в «Авангарде». У него шикарный хоккейный интеллект, видение площадки, любой тренер мечтает о таких игроках»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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