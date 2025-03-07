Окулов будет получать 85 млн рублей в год от «Авангарда» по новому контракту, а не 50 млн (Михаил Зислис)

Константин Окулов заработает 255 млн рублей в «Авангарде» за три года.

Вчера 30-летний нападающий подписал трехлетний контракт с омским клубом.

Сообщалось , что зарплата Окулова составит 50 млн рублей за сезон. Эту информацию опровергло агентство Winners, представляющее интересы игрока.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, форвард будет получать по 85 млн рублей в год.

После обмена из ЦСКА Окулов провел 25 матчей за «Авангард » и набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 16».

Ги Буше об Окулове: «Рад, что удалось убедить его остаться в «Авангарде». У него шикарный хоккейный интеллект, видение площадки, любой тренер мечтает о таких игроках»