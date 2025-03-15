Михайлов о допинге у Каменева: «Он начудил, подвел ЦСКА. В этой ситуации виноват только он. Я возмущен. Нужно подождать и убедиться, что проба была положительной»
Борис Михайлов заявил, что Владислав Каменев начудил в ситуации с допингом.
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
«Я удивлен ситуацией с допингом Каменева. Он начудил. Сейчас руководство отстранило его от тренировочного процесса, будет разбирательство.
Я возмущен. Нужно подождать и убедиться в том, что проба была положительной. На сегодня он выведен из состава клуба, временно отстранен от тренировок.
Это большая потеря, прежде всего он подвел команду. Игрок ведущий, но в этой ситуации виноват только он. Будем ждать разбирательства», – сказал почетный президент и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
Игрок ЦСКА попался на допинге. Что известно о деле Каменева?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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