Владислав Третьяк: «В России стадионы лучше, чем в Канаде – там арены не очень новые, а здесь все суперсовременные. «СКА-Арена» – самая большая в мире, на 2-м месте Монреаль»

Владислав Третьяк заявил, что ледовые арены в России лучше, чем в Канаде.

– Недавно в Екатеринбурге открылась «УГМК-Арена».

– Да, я только вчера прилетел. Я так рад, что в нашей стране строятся стадионы, которые не хуже, а, может, даже где-то и лучше, чем в Канаде, потому что в Канаде они не очень новые, а здесь все суперсовременные — и в Омске, и в Новосибирске, и вот теперь в Екатеринбурге.

Следующий будет в Нижнем Новгороде. Это великолепные арены на 12 тысяч зрителей, шикарный дизайн. И каждая битком, достать место вообще невозможно, потому что хоккей в стране очень популярен.

– А еще недавно появилась «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге!

– Да, почти на 22 тысячи. 21500 – это самая большая хоккейная арена в мире. На втором месте идет Монреаль, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк: «У нас арены лучше, чем в Канаде. И наши хоккеисты – лучшие в мире. Через спорт мы воспитываем патриотов России»