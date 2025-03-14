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Третьяк о важности развития студенческого хоккея: «Даем возможность тренировать характер, волю к победе, умение работать в команде – качества, необходимые всем россиянам»

Владислав Третьяк высказался о важности развития студенческого хоккея в России.

Президент ФХР выступил на торжественной церемонии открытия Кубка ректора Российского университета медицины.

«Работа над студенческим хоккеем – очень важное направление. Мы даем возможность вести здоровый образ жизни, тренировать не только спортивные навыки, но и характер, волю к победе, умение работать в команде и на благо команды.

Эти качества необходимы не только спортсменам, но и всем соотечественникам, всем гражданам нашей страны.

И я очень рад, что в студенческой среде – в том числе столичной – наблюдается постоянный рост популярности нашего вида спорта.

«Кубок ректора Российского университета медицины не просто прошел в одном из лучших ледовых дворцов страны, а еще и собрал несколько тысяч болельщиков.

Нижний ярус арены был почти полон, а с точки зрения организации, антуража и атмосферы для зрителей все было на очень высоком уровне – как в лучших профессиональных турнирах. Наши будущие медики – просто молодцы! Рад, что руководители и преподаватели изыскивают возможности для того, чтобы уделять внимание хоккею.

В соревнованиях СХЛ мы уже не первый год фиксируем рост массовости – как по числу команд-участниц, так и по количеству вовлеченных регионов. А уровень мастерства игроков соответствует очень высоким стандартам.

Неслучайно сборные СХЛ регулярно выигрывают Кубок Поколения, соревнуясь с лучшими молодыми спортсменами из НМХЛ. А на Кубке Будущего побеждают в матчах с молодежными сборными, укомплектованными талантливыми профессионалами.

Работаем и над продвижением хоккея в студенческой среде, вовлечением новых вузов в различные турниры. Хоккей открывает новые окна возможностей для молодежи, и ФХР продолжит уделять особое внимание социально важным аспектам развития нашего вида спорта», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФХР
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