Владислав Третьяк: «Бобровский в воротах как кошка, ищет шайбу, очень подвижный – мой стиль. Он и Василевский – наши самые сильные вратари на сегодня»

Владислав Третьяк порассуждал о том, кто из вратарей похож на него по стилю игры.

– Сейчас в НХЛ, по-моему, играет семь или восемь российских голкиперов?

– Ну, вообще их там 11, но кто-то в фарм-клубах… Да, столько наших вратарей никогда не играло на самом высоком уровне. Мы очень много работаем над этим, я сам каждый год уже на протяжении 16 лет провожу школу в Дмитрове.

Там были и Игорь Шестеркин , и Андрей Василевский , и Илья Сорокин . Все прошли через эту школу. И я очень рад, что Федерация хоккея России действительно очень много делает для развития вратарского искусства.

– Кто из них больше всего по манере похож на Третьяка?

– Больше всех мне нравится Сергей Бобровский . Он как кошка в воротах, ищет шайбу, он очень подвижный. А вот многие другие голкиперы, ростом под два метра, двигаются мало, они, можно сказать, только закрывают амбразуру своим телом.

А Бобровский – это мой стиль, мне он нравится. Он и Василевский, я думаю, эти два наших самых сильных вратаря на сегодня, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.