Владислав Третьяк: «Мы с китайцами дружим, помогаем развивать им хоккей – у нас договор о сотрудничестве. КХЛ открыта для всех»
Владислав Третьяк рассказал о сотрудничестве с Китаем в развитии хоккея.
– Географии хоккея растет. Говорят, что теперь и китайцы все больше в него играют?
– Да, они сейчас активно развивают студенческий хоккей. Я только что был в Благовещенске, где мы играли с китайской стороной – прямо на Амуре. Потрясающий хоккей, конечно!
И потом я поехал, во Владивосток, где мы уже два года подряд проводим игры между студентами Китая, Хабаровска и Владивостока. У нас с ними подписан договор о сотрудничестве, так что мы с китайцами дружим и помогаем развивать им хоккей.
– А в Северной Корее в хоккей играют?
– Играют. И женщины тоже. Правда, они не такого еще уровня…
– Может, в нашу лигу их когда-нибудь пригласить…
– Почему нет? Мы открыты для всех, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Комсомольская правда»
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