Владислав Третьяк: «Мы с китайцами дружим, помогаем развивать им хоккей – у нас договор о сотрудничестве. КХЛ открыта для всех»

Владислав Третьяк рассказал о сотрудничестве с Китаем в развитии хоккея.

– Географии хоккея растет. Говорят, что теперь и китайцы все больше в него играют?

– Да, они сейчас активно развивают студенческий хоккей. Я только что был в Благовещенске, где мы играли с китайской стороной – прямо на Амуре . Потрясающий хоккей, конечно!

И потом я поехал, во Владивосток, где мы уже два года подряд проводим игры между студентами Китая, Хабаровска и Владивостока. У нас с ними подписан договор о сотрудничестве, так что мы с китайцами дружим и помогаем развивать им хоккей.

– А в Северной Корее в хоккей играют?

– Играют. И женщины тоже. Правда, они не такого еще уровня…

– Может, в нашу лигу их когда-нибудь пригласить…

– Почему нет? Мы открыты для всех, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.