«Когда Кузнецов в своей тарелке на льду, как же это прекрасно! Какое благословенное катание! В высшей степени талантливый игрок». Комментатор матчей «Вашингтона» о Евгении

Комментатор матчей «Вашингтона» восхитился карьерой Евгения Кузнецова в НХЛ.

Российский форвард СКА выступал за «Кэпиталс» с 2014 по 2024 год.

– Какая память у вас осталась о Кузнецове? И удивлены ли, что он так рано вернулся в Россию?

– Удивлен тем, как все для него здесь закончилось, немного застигнут этим врасплох. Но все еще думаю, что у него была невероятная карьера в «Вашингтоне». Она была настолько насыщена, что может показаться длиннее, чем на самом деле.

– Можете представить себе, что Кузнецов еще вернется в НХЛ?

– На этот вопрос может ответить только сам Евгений. Не особо слежу за КХЛ, но это в высшей степени талантливый игрок.

Когда он на льду в своей тарелке – боже мой, как же это прекрасно! Какое благословенное катание! Если можно выбрать парня, которого вы на льду распознаете сразу, как только взглянете туда, – это и есть Кузнецов. Это просто вау!

Если он захочет вернуться – уверен, для него найдется место. Людям всегда интересно, когда человек настолько талантлив. Так что не стал бы этого исключать, – сказал Джо Бенинати , комментирующий матчи «Вашингтона » с 1994 года.

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