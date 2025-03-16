«Когда Кузнецов в своей тарелке на льду, как же это прекрасно! Какое благословенное катание! В высшей степени талантливый игрок». Комментатор матчей «Вашингтона» о Евгении
Российский форвард СКА выступал за «Кэпиталс» с 2014 по 2024 год.
– Какая память у вас осталась о Кузнецове? И удивлены ли, что он так рано вернулся в Россию?
– Удивлен тем, как все для него здесь закончилось, немного застигнут этим врасплох. Но все еще думаю, что у него была невероятная карьера в «Вашингтоне». Она была настолько насыщена, что может показаться длиннее, чем на самом деле.
– Можете представить себе, что Кузнецов еще вернется в НХЛ?
– На этот вопрос может ответить только сам Евгений. Не особо слежу за КХЛ, но это в высшей степени талантливый игрок.
Когда он на льду в своей тарелке – боже мой, как же это прекрасно! Какое благословенное катание! Если можно выбрать парня, которого вы на льду распознаете сразу, как только взглянете туда, – это и есть Кузнецов. Это просто вау!
Если он захочет вернуться – уверен, для него найдется место. Людям всегда интересно, когда человек настолько талантлив. Так что не стал бы этого исключать, – сказал Джо Бенинати, комментирующий матчи «Вашингтона» с 1994 года.
Ротенберг о Кузнецове: «Когда у человека сотрясение, невозможно предсказать, когда он вернется. Общаемся с докторами»
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