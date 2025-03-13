Ротенберг о Кузнецове: «Когда у человека сотрясение, невозможно предсказать, когда он вернется. Общаемся с докторами»

Роман Ротенберг высказался о травме Евгения Кузнецова.

– Какие прогнозы по срокам его восстановления, и как идет процесс лечения? У него, может быть, какая-то еще психологическая травма?

– Сотрясение. И, к сожалению, когда у человека сотрясение, невозможно предсказать, когда он вернется.

Мы общаемся с докторами, с нашим медицинским штабом. Желаю Жене здоровья, ждем его возвращения, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .