«Овечкин побьет рекорд в этом сезоне – даю 80% на это. Но Кубок Стэнли для «Вашингтона» интересует его больше». Комментатор матчей «Кэпиталс» об Александре

Комментатор матчей «Вашингтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.

Джо Бенинати комментирует матчи «Вашингтона» с 1994 года.

– Когда, по-вашему, Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки? И когда вы впервые поняли, что это может произойти?

– Во-первых, у меня есть ощущение, что Овечкин сможет побить рекорд в нынешнем сезоне. Даю на это 80 процентов.

Впервые задумался о том, что такое в принципе возможно, когда он забил гол номер 500 (10 ноября 2016 года – Спортс’‘). Алекс сделал это так быстро, что я занялся подсчетами. И по их итогам подумал: в его возрасте и с его темпом он может добиться этого!

Потом были шестисотый, семисотый – и когда он забил восьмисотый два года назад, то я сказал себе: теперь это уже только дело времени; отныне вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а когда он это сделает.

И знаете, что я понимаю, наблюдая за Ови в те моменты, когда он близко подбирается к тому или иному круглому числу? Он перешагивает через них быстро, без долгих мучений. Так что увидите: когда он подойдет к 894-му голу, все произойдет стремительно.

Я смотрю на все это каждый день уже двадцать лет, и это изумительно. Знаете, иногда говорю в эфире о следующей вещи, в которой убежден. Да, Овечкин знает, что означают числа 894 и 895, но, вполне вероятно, его гораздо больше интересует цифра «2».

– Что вы имеете в виду?

– Выигрыш второго Кубка Стэнли для «Кэпиталс ». В этом сезоне команда выглядит как настоящий претендент, и, мне кажется, он сфокусирован на этом больше, чем на 894, – сказал Джо Бенинати .

«Овечкин изношен физически. Он изменил игру – больше не хитует по 7 раз за матч. Великие хоккеисты умны». Комментатор матчей «Вашингтона» об Александре