Андрей Свечников о Кузнецове в СКА: «Не думаю, что в «Каролине» ему дали бы хорошую возможность себя проявить. Он выбрал лучший для себя вариант»
Андрей Свечников высказался об уходе Евгения Кузнецова из «Каролины».
– Дали ли вам что-то пара месяцев, которые вы в конце прошлого сезона провели в «Харрикейнс» рядом с Евгением Кузнецовым?
– Два месяца все равно слишком мало, чтобы по-настоящему сблизиться с человеком. Но Кузя – большой мастер, и я всегда старался за ним наблюдать.
Когда играли вместе, он мне один раз подпилил клюшку – и мне очень понравилось. Я потом уже сам каждую клюшку так подпиливал и играл так весь плей-офф.
– Жалко было, что он решил уехать в КХЛ?
– Не сказал бы, чтобы было настолько жалко. А знаете почему? Не думаю, что ему дали бы хорошую возможность в «Каролине» себя по-настоящему проявить. Из-за этого он и выбрал, наверное, лучший для себя вариант, – сказал форвард «Каролины» Андрей Свечников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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