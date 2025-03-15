«Овечкин изношен физически. Он изменил игру – больше не хитует по 7 раз за матч. Великие хоккеисты умны». Комментатор матчей «Вашингтона» об Александре

Комментатор матчей «Вашингтона» считает, что Александр Овечкин изменил свою игру.

– Давайте поговорим о стиле его игры. Когда-то он был абсолютно доминирующим хоккеистом в лиге, мог сам всех обыграть, сокрушить и забить.

Насколько легко, по-вашему, ему было принять падение скорости, то, что в последние годы ему пришлось превращаться в игрока эпизода?

– Он мог распознать эти изменения в себе. Думаю, больше всего мы видим это по количеству силовых приемов, которые Ови раньше наносил и наносит сейчас. Разница велика, и это просто нормальное чувство самосохранения. Мне не кажется, что вы могли бы продолжать так бегать и бить в течение 20 сезонов, как он это делал в начале карьеры. Это элементарно тяжело для тела.

Он сильно изношен физически. Но, думаю, благодаря этому он в свое время и изменил свою игру. Нет, он не перестал бить. Если он захочет хитануть, то все равно сделает это сильно, так, что невозможно не почувствовать.

Однако он больше не делает это изо всех сил по 7 раз за игру. Великие хоккеисты умны, поэтому он знает, что вряд ли будет кататься и объезжать всех так, как раньше. Поэтому ему нужно знать и он знает, как оказываться в нужном месте, чтобы получать пасы от плеймейкеров, – сказал Джо Бенинати, освещающий игры «Кэпиталс» с 1994 года.