У Бедарда 0+0 в 3 последних играх при «минус 5» и 26 минутах штрафа. Он бросил шлем, покидая лед после 10-минутного удаления в матче с «Ванкувером»

У Коннора Бедарда 0+0 в 3 последних играх при «минус 5» и 26 минутах штрафа.

Форвард «Чикаго » остался без результативных действий в матче с «Ванкувером » (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне у 19-летнего канадца 52 (17+35) очка в 67 играх при полезности «минус 33».

В трех последних играх – 0+0, «минус 5» и 26 минут штрафа, в том числе 2 дисциплинарных.

После 10-минутного удаления в третьем периоде матча с «Кэнакс» первый номер драфта НХЛ-2023 бросил шлем, покидая площадку.