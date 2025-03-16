У Бедарда 0+0 в 3 последних играх при «минус 5» и 26 минутах штрафа. Он бросил шлем, покидая лед после 10-минутного удаления в матче с «Ванкувером»
У Коннора Бедарда 0+0 в 3 последних играх при «минус 5» и 26 минутах штрафа.
Форвард «Чикаго» остался без результативных действий в матче с «Ванкувером» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 19-летнего канадца 52 (17+35) очка в 67 играх при полезности «минус 33».
В трех последних играх – 0+0, «минус 5» и 26 минут штрафа, в том числе 2 дисциплинарных.
После 10-минутного удаления в третьем периоде матча с «Кэнакс» первый номер драфта НХЛ-2023 бросил шлем, покидая площадку.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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