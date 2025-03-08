Бедард набрал 1+1 с «Ютой», прервав серию из 7 матчей без очков. У форварда 51 балл в 63 играх в сезоне

Коннор Бедард набрал 1+1 с «Ютой», прервав серию из 7 матчей без очков.

Форвард «Чикаго » забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

Первый номер драфта НХЛ-2023 завершил серию из 7 матчей без очков (личный антирекорд в лиге).

На счету 19-летнего канадца 51 (17+34) очко в 63 играх в сезоне при полезности «минус 29».