Бедард набрал 1+1 с «Ютой», прервав серию из 7 матчей без очков. У форварда 51 балл в 63 играх в сезоне
Коннор Бедард набрал 1+1 с «Ютой», прервав серию из 7 матчей без очков.
Форвард «Чикаго» забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.
Первый номер драфта НХЛ-2023 завершил серию из 7 матчей без очков (личный антирекорд в лиге).
На счету 19-летнего канадца 51 (17+34) очко в 63 играх в сезоне при полезности «минус 29».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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