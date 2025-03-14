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  • Маккиннон о Бедарде: «Ему 19, он близок к показателю очко за игру – я бы убил за такие результаты. У меня было всего около 30 баллов в том возрасте»
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Маккиннон о Бедарде: «Ему 19, он близок к показателю очко за игру – я бы убил за такие результаты. У меня было всего около 30 баллов в том возрасте»

Нэтан Маккиннон впечатлен результативностью Коннора Бедарда в «Чикаго».

19-летний форвард набрал 52 (17+35) очка в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности -31. 

«Ему всего 19 лет, и он близок к показателю очко за игру. Я бы убил за такие результаты, когда мне было 19. У меня тогда было всего около 30 очков. Он справляется отлично.

Я не был лидером в команде, ни в коем случае. Нужно было многому научиться, было много трудностей, конечно. Все было новым и совсем другим.

Честно говоря, кажется, что это была другая карьера, это было так давно. Но я помню это очень хорошо. Было много веселья, но и много вещей, которые я делал неправильно. Очень много», – сказал 29-летний нападающий «Колорадо». 

Также Маккиннон высказался о том, что иногда у игроков случаются затяжные серии игр без набранных очков. 

«Всю свою жизнь я был топовым игроком, начиная с юниоров, поэтому такая ситуация казалась мне ненормальной. Конечно, требуется время.

Я думаю, Коннор выглядит великолепно, честно. Он создает очень много моментов. Иногда шайба просто не идет в ворота. Такое бывает», – сказал Маккиннон. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoКолорадо
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logoКоннор Бедард
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