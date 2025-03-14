Маккиннон о Бедарде: «Ему 19, он близок к показателю очко за игру – я бы убил за такие результаты. У меня было всего около 30 баллов в том возрасте»
19-летний форвард набрал 52 (17+35) очка в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности -31.
«Ему всего 19 лет, и он близок к показателю очко за игру. Я бы убил за такие результаты, когда мне было 19. У меня тогда было всего около 30 очков. Он справляется отлично.
Я не был лидером в команде, ни в коем случае. Нужно было многому научиться, было много трудностей, конечно. Все было новым и совсем другим.
Честно говоря, кажется, что это была другая карьера, это было так давно. Но я помню это очень хорошо. Было много веселья, но и много вещей, которые я делал неправильно. Очень много», – сказал 29-летний нападающий «Колорадо».
Также Маккиннон высказался о том, что иногда у игроков случаются затяжные серии игр без набранных очков.
«Всю свою жизнь я был топовым игроком, начиная с юниоров, поэтому такая ситуация казалась мне ненормальной. Конечно, требуется время.
Я думаю, Коннор выглядит великолепно, честно. Он создает очень много моментов. Иногда шайба просто не идет в ворота. Такое бывает», – сказал Маккиннон.
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