Бедард остался без очков в 6 матчах подряд, обновив личный антирекорд в НХЛ. У форварда «Чикаго» 10 бросков и «минус 7» на отрезке

Коннор Бедард остался без очков в 6 последних матчах.

Форвард «Чикаго » не отметился результативными действиями в игре с «Лос-Анджелесом » (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

19-летний форвард остался без очков в 6 играх подряд (10 бросков в створ и «минус 7» на отрезке).

Он продолжает обновлять личный антирекорд по продолжительности серии матчей без голов и передач в лиге.

Всего в текущем сезоне у Бедарда 49 (16+33) очков в 61 игре при полезности «минус 29».