Бедард остался без очков в 6 матчах подряд, обновив личный антирекорд в НХЛ. У форварда «Чикаго» 10 бросков и «минус 7» на отрезке
Коннор Бедард остался без очков в 6 последних матчах.
Форвард «Чикаго» не отметился результативными действиями в игре с «Лос-Анджелесом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
19-летний форвард остался без очков в 6 играх подряд (10 бросков в створ и «минус 7» на отрезке).
Он продолжает обновлять личный антирекорд по продолжительности серии матчей без голов и передач в лиге.
Всего в текущем сезоне у Бедарда 49 (16+33) очков в 61 игре при полезности «минус 29».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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