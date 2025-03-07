Рыбин о Бедарде: «В плей-офф НХЛ может попасть лет в 26. «Чикаго» был на коне, когда там играл Кэйн, а сейчас команда – аутсайдер»

Максим Рыбин оценил перспективы Коннора Бедарда в «Чикаго».

19-летний форвард набрал 49 (16+33) очков в 62 матчах текущего сезона. «Чикаго» не выходил в плей-офф с сезона-2019/20, тогда проиграли в серии «Вегасу» в первом раунде.

«Бедард в плей-офф может попасть лет в 26. Когда «Чикаго » там выберется? Ну на чемпионат мира он съездит, может быть, возможно, Олимпиада, хотя, не думаю, что он там будет.

Как он играет, он немного мелковат, но то, что в порядке – вопросов нет. Просто какой вектор развития карьеры будет, как его карьера сложится.

Когда «Чикаго» на коне был? Когда Кэйн и компания была. А здесь другая история, тогда команда топ была, а сейчас аутсайдер», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.