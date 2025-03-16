Ларионов о серии против «Локомотива»: «Тактика роли не играет никакой. Плей-офф – это характер, желание, преодоление себя»
Игорь Ларионов считает, что тактика в плей-офф не играет роли.
«Торпедо» встретится с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина.
– Последние игры регулярки будете использовать для тактической подготовки к «Локомотиву»?
– Когда играешь 68 игр в сезоне, то разговор не о тактике. Плей‑офф – это характер, желание, преодоление себя. Тактика сейчас роли не играет никакой, нам важно встроить тех, кто давно не играл, есть на это два матча и несколько дней до начала плей‑офф.
– Можете кратко дать превью серии с «Локомотивом»?
– Я бы не хотел давать превью, у нас еще две игры впереди. Рановато, будем планомерно готовиться к серии после конца регулярки, – сказал главный тренер нижегородцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости