Ларионов о серии против «Локомотива»: «Тактика роли не играет никакой. Плей-офф – это характер, желание, преодоление себя»

Игорь Ларионов считает, что тактика в плей-офф не играет роли.

«Торпедо » встретится с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина.

– Последние игры регулярки будете использовать для тактической подготовки к «Локомотиву»?

– Когда играешь 68 игр в сезоне, то разговор не о тактике. Плей‑офф – это характер, желание, преодоление себя. Тактика сейчас роли не играет никакой, нам важно встроить тех, кто давно не играл, есть на это два матча и несколько дней до начала плей‑офф.

– Можете кратко дать превью серии с «Локомотивом»?

– Я бы не хотел давать превью, у нас еще две игры впереди. Рановато, будем планомерно готовиться к серии после конца регулярки, – сказал главный тренер нижегородцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3).