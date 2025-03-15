Паремузов о серии «Торпедо» и «Локомотива»: «Ярославль может психологически устать от своего хоккея. Если Нижний поймает драйв, внутренний джаз, то шансы есть»
Команды встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.
«С моей точки зрения, ситуация такова: у «Торпедо» шансы есть, если они поймают драйв в своей игре, а Ярославль устанет от своей собственной игры. Может быть, это звучит несколько витиевато, но вот только в этой конфигурации я вижу шансы у нижегородцев.
Могу ошибаться, но кажется, «Локомотив» может психологически очень сильно устать от хоккея, который показывает в регулярном чемпионате. А в плей-офф, мы прекрасно знаем, психология выходит на первый план. Поэтому если Ярославль устанет, а Нижний Новгород поймает какой-то драйв, свой внутренний джаз, то шансы у Нижнего есть.
В каждой хватает мастеровитых игроков. Вопрос — как все это сложится и вопрос, в каком психологическом состоянии будут команды», – сказал агент.
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