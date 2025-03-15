Паремузов о серии «Торпедо» и «Локомотива»: «Ярославль может психологически устать от своего хоккея. Если Нижний поймает драйв, внутренний джаз, то шансы есть»

Сергей Паремузов считает, что у «Торпедо» есть шансы в серии с «Локомотивом».

Команды встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.

«С моей точки зрения, ситуация такова: у «Торпедо » шансы есть, если они поймают драйв в своей игре, а Ярославль устанет от своей собственной игры. Может быть, это звучит несколько витиевато, но вот только в этой конфигурации я вижу шансы у нижегородцев.

Могу ошибаться, но кажется, «Локомотив » может психологически очень сильно устать от хоккея, который показывает в регулярном чемпионате. А в плей-офф, мы прекрасно знаем, психология выходит на первый план. Поэтому если Ярославль устанет, а Нижний Новгород поймает какой-то драйв, свой внутренний джаз, то шансы у Нижнего есть.

В каждой хватает мастеровитых игроков. Вопрос — как все это сложится и вопрос, в каком психологическом состоянии будут команды», – сказал агент.