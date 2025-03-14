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  • Никита Щитов: «Торпедо» разочаровало: стабильности нет, очень много шайб пропускают, в третьих периодах проигрывают матчи. Сложно сказать, кто виноват»
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Никита Щитов: «Торпедо» разочаровало: стабильности нет, очень много шайб пропускают, в третьих периодах проигрывают матчи. Сложно сказать, кто виноват»

Никита Щитов критически оценил игру «Торпедо» в этом сезоне КХЛ.

– Какое главное разочарование этой регулярки?

– Я давно слежу за нижегородским «Торпедо». Меня разочаровало, что у них нет стабильной игры. Идут на восьмом месте и зачастую, ведя в счёте, не могут довести матч до победы. Очень много шайб пропускают, имея преимущество.

Вот это меня разочаровало. Команда-то симпатичная, Ларионов – классный тренер. За ним и его командой приятно наблюдать уже несколько сезонов, но хочется большего.

Хочется больше стабильности, прогресса, чтобы дальше первого раунда Кубка Гагарина проходили. Сложно сказать, кто виноват, кто ставит игру в обороне. Они в третьих периодах проигрывают матчи.

Это говорит, что не хватает физических возможностей. Может, в этом проблема. С «Локомотивом» им будет сложно в первом раунде, но могут быть сюрпризы от Игоря Николаевича, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в плей-офф КХЛ. Серия стартует 27 марта в Ярославле

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoКубок Гагарина
logoНикита Щитов
logoТорпедо
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoЛокомотив
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