Никита Щитов: «Торпедо» разочаровало: стабильности нет, очень много шайб пропускают, в третьих периодах проигрывают матчи. Сложно сказать, кто виноват»

Никита Щитов критически оценил игру «Торпедо» в этом сезоне КХЛ.

– Какое главное разочарование этой регулярки?

– Я давно слежу за нижегородским «Торпедо ». Меня разочаровало, что у них нет стабильной игры. Идут на восьмом месте и зачастую, ведя в счёте, не могут довести матч до победы. Очень много шайб пропускают, имея преимущество.

Вот это меня разочаровало. Команда-то симпатичная, Ларионов – классный тренер. За ним и его командой приятно наблюдать уже несколько сезонов, но хочется большего.

Хочется больше стабильности, прогресса, чтобы дальше первого раунда Кубка Гагарина проходили. Сложно сказать, кто виноват, кто ставит игру в обороне. Они в третьих периодах проигрывают матчи.

Это говорит, что не хватает физических возможностей. Может, в этом проблема. С «Локомотивом » им будет сложно в первом раунде, но могут быть сюрпризы от Игоря Николаевича, – сказал бывший защитник клубов КХЛ .

«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в плей-офф КХЛ. Серия стартует 27 марта в Ярославле