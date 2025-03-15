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  • Ларионов о 2:3 с «Сибирью»: «Не удалось переиграть одного человека – вратаря. Культура побед строится, когда играешь любым составом на победу – не может быть речи об усталости»
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Ларионов о 2:3 с «Сибирью»: «Не удалось переиграть одного человека – вратаря. Культура побед строится, когда играешь любым составом на победу – не может быть речи об усталости»

Игорь Ларионов рассказал, кто помешал «Торпедо» обыграть «Сибирь».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Новосибирске и завершился победой хозяев со счетом 3:2. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин отразил 40 бросков из 42.

– Потрясающая атмосфера, хороший день сегодня для хоккея в Новосибирске. Прекрасный дворец, проехали по трем аренам: Омск, Екатеринбург, Новосибирск.

Без очков, но по качеству игры сегодня у нас был хороший матч. Неплохие усилия, но не удалось переиграть одного человека – вратаря «Сибири».

– Какое настроение в команде, хотите сэкономить силы перед плей‑офф?

– Обратный вопрос: вам понравилась игра сегодня, мотивация у нас была?

– В третьем точно была, а в первом… Во втором неплохо бегали…

– Отвечу так: когда делаешь 42 броска по воротам в гостях, а это очень много, это и есть мотивация. Понимаю суть вопроса, конечно, хотим сберечь народ, кому‑то дать отдохнуть. У нас не играло восемь человек старта, а это большая группа.

Культура побед строится, когда играешь любым составом только на победу. Не может быть речи об усталости, люди платят деньги за билеты, чтобы посмотреть на нас, не может быть повода выходить немотивированными.

Какая разница, какое положение в таблице? Люди должны получать удовольствие от нашей игры, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Ларионов
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