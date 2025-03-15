Плющев о деле Каменева: «Мельдоний – не допинг. Он для укрепления сердечной мышцы выписывался. Но американская WADA все вносит в список запрещенных препаратов. Даже про кофе разговор шел»

Владимир Плющев считает, что мельдоний не является допингом.

Ранее стало известно , что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

«Мельдоний не является допингом, он выписывался спортсменам для укрепления сердечной мышцы. На энергичность и продуктивность он влияет мало. Но его в итоге внесли в список запрещенных препаратов. Американская WADA все вносит. Помню, даже разговор шел про кофе...

Конечно, если Каменева дисквалифицируют, это будет большая потеря для ЦСКА. Владислав – стабильный игрок, играет в основном составе, вокруг него строилось звено. Но он взрослый человек, должен был понимать, что делает», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.