Фетисов о Каменеве: «Зачем он принимал мельдоний? Знает, что это запрещенный препарат. Безалаберность какая-то. Даже смешно это комментировать»

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении Владислава Каменева из-за мельдония.

Ранее стало известно , что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

«Это, наверное, потеря для ЦСКА. Зачем он принимал мельдоний? Он знает, что это запрещенный препарат, уже столько шума за последние несколько лет, столько спортсменов пострадали.

Я просто не понимаю, это какая-то безалаберность. Не знаю, мне даже смешно это все комментировать – попадаются люди на ровном месте», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .