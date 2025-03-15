Фетисов о Каменеве: «Зачем он принимал мельдоний? Знает, что это запрещенный препарат. Безалаберность какая-то. Даже смешно это комментировать»
Вячеслав Фетисов высказался об отстранении Владислава Каменева из-за мельдония.
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
«Это, наверное, потеря для ЦСКА. Зачем он принимал мельдоний? Он знает, что это запрещенный препарат, уже столько шума за последние несколько лет, столько спортсменов пострадали.
Я просто не понимаю, это какая-то безалаберность. Не знаю, мне даже смешно это все комментировать – попадаются люди на ровном месте», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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