Михайлов о допинге у Каменева: «Это могло быть случайно или он сам принимал таблетки, не в контакте с командой. ЦСКА будет помогать ему с пробой «Б», будем разбираться»

Борис Михайлов заявил, что Владислав Каменев сам виноват в ситуации с допингом.

Ранее стало известно , что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

– Да, Владислав Каменев – хороший центральный нападающий, для команды это большая потеря, но он сам виноват в том, что случилось. Вся ответственность лежит на нем.

– Как запрещенный препарат мог попасть в организм игрока?

– Это могло быть случайно или он самостоятельно принимал таблетки, не в контакте с командой. Нужно будет время, чтобы разобраться.

Сейчас по закону он собрал форму, отстранен от учебно-тренировочного процесса. Клуб будет помогать ему с пробой «Б», и там будем разбираться, – сказал почетный президент и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.