Михайлов о допинге у Каменева: «Это могло быть случайно или он сам принимал таблетки, не в контакте с командой. ЦСКА будет помогать ему с пробой «Б», будем разбираться»
Борис Михайлов заявил, что Владислав Каменев сам виноват в ситуации с допингом.
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
– Да, Владислав Каменев – хороший центральный нападающий, для команды это большая потеря, но он сам виноват в том, что случилось. Вся ответственность лежит на нем.
– Как запрещенный препарат мог попасть в организм игрока?
– Это могло быть случайно или он самостоятельно принимал таблетки, не в контакте с командой. Нужно будет время, чтобы разобраться.
Сейчас по закону он собрал форму, отстранен от учебно-тренировочного процесса. Клуб будет помогать ему с пробой «Б», и там будем разбираться, – сказал почетный президент и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости