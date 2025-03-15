Кудашов про тяжелый календарь «Динамо» перед плей-офф: «Подождем и посмотрим, поможет это или нет. Мы не ясновидящие, чтобы говорить наперед»
Алексей Кудашов после победы над ЦСКА заявил, что «Динамо» находится в тонусе.
Сегодня команда обыграла ЦСКА со счетом 2:1.
– Интересная обоюдоострая игра с хорошими моментами. Думаю, всем понравилось. Да и нам понравилось.
– Впервые обыграли ЦСКА в этом сезоне. Была ли поставлена конкретная задача?
– Мы идем от игры к игре. Хотелось просто выиграть, это основное. Ставили задачу на конкретную игру.
– Тяжелый календарь перед плей-офф помогает в подготовке к решающему раунду сезона?
– Давайте подождем и посмотрим, как это поможет или не поможет. Мы в тонусе, что тут скажешь. Как получилось, так и получилось.
Выводы надо делать во время плей-офф. Мы же не ясновидящие, чтобы говорить наперед, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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