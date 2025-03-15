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Яшкин о русском языке: «В чешском много похожих слов, но они означают что-то другое. Жена до сих пор иногда поправляет меня»

Чех Дмитрий Яшкин провел параллели между русским языком и чешским.

31-летний форвард «Ак Барса» проводит пятый сезон в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Когда ты переезжал в КХЛ, у тебя же не было проблем с русским языком?

– Были все равно. Благодаря жене и двум годам в «Динамо» мой русский очень сильно подтянулся.

– Что такого делала жена?

– В чешском есть очень много похожих слов, но они означают что-то другое. Бывало, я путал слова или говорил неправильно.

Она до сих пор иногда поправляет меня – есть пара слов, с которыми бывает сложно, – сказал форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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