Воробьев об отстранении Каменева: «Это сказалось на игре ЦСКА, конечно. Он основной хоккеист, выходил в большинстве, меньшинстве»
Илья Воробьев заявил, что отсутствие Владислава Каменева сказалось на игре ЦСКА.
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
Сегодня клуб проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2.
– Как сказалось отсутствие Владислава Каменева на игре ЦСКА?
– Сложная тема. Сказалось, конечно. Он у нас основной игрок, который сыграл все матчи, выходил в большинстве и меньшинстве.
– В центре первой тройки Каменева заменил Кэсселс. Откуда возникло это решение и как оцениваете его игру?
– Решение возникло о того, что у нас Каменева не было. Неплохо он сыграл.
В принципе команда сегодня неплохо сыграла, – передает слова главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева корреспондент Спортса” Дарья Романова.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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