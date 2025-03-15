Воробьев об отстранении Каменева: «Это сказалось на игре ЦСКА, конечно. Он основной хоккеист, выходил в большинстве, меньшинстве»

Илья Воробьев заявил, что отсутствие Владислава Каменева сказалось на игре ЦСКА.

Ранее стало известно , что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

Сегодня клуб проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2.

– Как сказалось отсутствие Владислава Каменева на игре ЦСКА?

– Сложная тема. Сказалось, конечно. Он у нас основной игрок, который сыграл все матчи, выходил в большинстве и меньшинстве.

– В центре первой тройки Каменева заменил Кэсселс. Откуда возникло это решение и как оцениваете его игру?

– Решение возникло о того, что у нас Каменева не было. Неплохо он сыграл.

В принципе команда сегодня неплохо сыграла, – передает слова главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева корреспондент Спортса” Дарья Романова.

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