Отец Каменева о допинге: «Он не дурак, чтобы поставить крест на карьере. Влад всегда придирчиво относится к препаратам, он консультировался с врачами, даже воду с собой приносит»

Отец Владислава Каменева рассказал о ситуации с допинг-пробой хоккеиста.

Ранее стало известно , что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.

«Вчера Владислав сам объяснил, все рассказал, что произошло. Ждем от ЦСКА официальной информации, пока ничего не подтверждено. Сам он сказал, что пришел положительный допинг-тест. Дальше там будут разбираться.

Должна быть еще какая-то экспертиза, потом о чем-то можно будет говорить. Конечно, это все неприятно для Владислава. Думаю, он не дурак, чтобы поставить крест на своей карьере, он не для этого всю жизнь шел к этой цели, чтобы заработать имя и сам себя подставить.

Влад очень всегда придирчиво относится к принимаемым препаратам, всегда консультировался с врачами, даже воду с собой приносит для питья», – сказал Дмитрий Каменев.