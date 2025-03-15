Отец Каменева о допинге: «Он не дурак, чтобы поставить крест на карьере. Влад всегда придирчиво относится к препаратам, он консультировался с врачами, даже воду с собой приносит»
Ранее стало известно, что форвард ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен из-за положительной пробы на мельдоний.
«Вчера Владислав сам объяснил, все рассказал, что произошло. Ждем от ЦСКА официальной информации, пока ничего не подтверждено. Сам он сказал, что пришел положительный допинг-тест. Дальше там будут разбираться.
Должна быть еще какая-то экспертиза, потом о чем-то можно будет говорить. Конечно, это все неприятно для Владислава. Думаю, он не дурак, чтобы поставить крест на своей карьере, он не для этого всю жизнь шел к этой цели, чтобы заработать имя и сам себя подставить.
Влад очень всегда придирчиво относится к принимаемым препаратам, всегда консультировался с врачами, даже воду с собой приносит для питья», – сказал Дмитрий Каменев.
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