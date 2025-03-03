Ларионов о 4:3 с «Витязем»: «В таблицу не смотрим, «Торпедо» будет цепляться за шанс подняться выше. Результат неважен, показываем хоккей, в который хотим играть в плей‑офф»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Витязем».

Нижегородский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3. «Торпедо » набрало 68 очков после 61 матча и занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

– Хорошее испытание для нашей команды, «Витязь » пытался зацепиться за последний шанс, чтобы выйти в плей‑офф. Лучше играть против такого соперника с накалом, чем проходная победа со счетом 6:2 или 6:1, что было бы бесполезно в долгую с точки зрения игрового опыта.

Рады, что боремся в каждой игре с любой командой. Неважен результат, мы показываем хоккей, в который хотим играть в плей‑офф.

Без ошибок и спадов отдельных игроков не бывает, люди не роботы. Хотим, чтобы включался режим игровой мудрости в конце матча, чтобы переносить давление, которое оказывает соперник.

– Смотрите наверх в таблице, можете обогнать СКА?

– Мы не смотрим в таблицу, честно говоря. Следим за качеством игры, стандартами, ниже которых ребята не должны опускаться. Всегда работаем над стабильностью игры, чтобы мы могли регулярно находить в себе силы на оборону, атаку, голы. Если сможем, через четыре‑пять матчей увидим, где мы реально находимся.

Идет горячая пора перед плей‑офф, не хочется «сжечь» тех людей, кто провел сезон на высоком уровне. Планируем дать паузу ребятам, посмотрим в ближайших матчах. Если будет шанс подняться выше в таблице, будем цепляться, – сказал Ларионов .