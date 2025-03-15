«Сибирь» победила «Торпедо» и оторвалась от «Нефтехимика» на 5 очков в борьбе за плей-офф

«Сибирь» обыграла «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Сибирь » одержала вторую победу подряд и укрепилась на восьмом месте Востока, набрав 66 очков за 65 игр. Отрыв от «Нефтехимика », идущего девятым – 5 очков. У нижнекамцев есть игра в запасе.

В активе «Торпедо » 70 очков после 66 матчей. Нижегородцы идут на восьмой позиции в Западной конференции.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома с «Барысом» 17 марта, «Торпедо» примет «Северсталь» 20 марта.