«Сибирь» победила «Торпедо» и оторвалась от «Нефтехимика» на 5 очков в борьбе за плей-офф
«Сибирь» обыграла «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
«Сибирь» одержала вторую победу подряд и укрепилась на восьмом месте Востока, набрав 66 очков за 65 игр. Отрыв от «Нефтехимика», идущего девятым – 5 очков. У нижнекамцев есть игра в запасе.
В активе «Торпедо» 70 очков после 66 матчей. Нижегородцы идут на восьмой позиции в Западной конференции.
Следующий матч «Сибирь» проведет дома с «Барысом» 17 марта, «Торпедо» примет «Северсталь» 20 марта.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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