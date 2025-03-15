Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам. Голкипер пропустит матч с «Рейнджерс»

Элвис Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам.

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Аарон Порцлайн.

Отмечается , что голкипер провел полноценную тренировку вместе с командой в пятницу, но вскоре стало известно, что он недоступен для участия в играх.

В текущем сезоне 30-летний вратарь провел 44 матча и одержал 22 победы, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,04.

«Коламбус » идет на восьмом месте в Восточной конференции, имея одинаковое количество очков с «Рейнджерс». Сегодня ночью команды сыграют между собой.

На замену Мерзликину из АХЛ был вызван Джет Гривс.