Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам. Голкипер пропустит матч с «Рейнджерс»
Элвис Мерзликин временно покинул «Коламбус» по личным причинам.
Об этом сообщил инсайдер The Athletic Аарон Порцлайн.
Отмечается, что голкипер провел полноценную тренировку вместе с командой в пятницу, но вскоре стало известно, что он недоступен для участия в играх.
В текущем сезоне 30-летний вратарь провел 44 матча и одержал 22 победы, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 3,04.
«Коламбус» идет на восьмом месте в Восточной конференции, имея одинаковое количество очков с «Рейнджерс». Сегодня ночью команды сыграют между собой.
На замену Мерзликину из АХЛ был вызван Джет Гривс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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