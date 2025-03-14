Овечкин подарил джерси с надписью «Ты был номером 1» экс-вратарю «Коламбуса» Леклеру – ему Александр забросил дебютную шайбу в НХЛ

Александр Овечкин подарил джерси со своей подписью Паскалю Леклеру.

Во время Турнира четырех наций в феврале бывший вратарь «Коламбуса» получил подписанный свитер от капитана «Вашингтона ».

20-летний Овечкин забросил Леклеру две шайбы в своем дебютном матче в НХЛ 5 октября 2005 года, тогда «Кэпиталс» одержали победу со счетом 3:2.

«Ну что ж, скажем прямо, именно я запустил его голевую гонкую. Мои дочери мне не верили, что я играл против Ови. Так что я связался с Вашингтоном, и они отнеслись к этому очень тепло.

Ови отправил мне подписанную джерси... Но, знаете, это многое говорит о нем как о человеке. Он действительно хороший и щедрый человек», – сказал Леклер в эфире TVA.

На свитере можно увидеть надпись: «Ты был номером 1». Один из ведущих TVA пошутил, что его удивил красивый почерк Овечкина.

Изображение: кадр из трансляции TVA Sports .

Леклер также рассказал, каково было играть против Александра в самом начале его карьеры в НХЛ.

«Понимаете, это его первый гол в НХЛ. Я стоял в воротах «Коламбуса ». Это был его первый выход на лед, и уже тогда было видно, каким опасным он будет, какую карьеру он построит благодаря своему броску.

Но его чутье – умение находиться в нужном месте, умение оставаться незамеченным в свободных зонах – вот что действительно делает его таким эффективным», – добавил Леклер.