Овечкин подарил джерси с надписью «Ты был номером 1» экс-вратарю «Коламбуса» Леклеру – ему Александр забросил дебютную шайбу в НХЛ
Во время Турнира четырех наций в феврале бывший вратарь «Коламбуса» получил подписанный свитер от капитана «Вашингтона».
20-летний Овечкин забросил Леклеру две шайбы в своем дебютном матче в НХЛ 5 октября 2005 года, тогда «Кэпиталс» одержали победу со счетом 3:2.
«Ну что ж, скажем прямо, именно я запустил его голевую гонкую. Мои дочери мне не верили, что я играл против Ови. Так что я связался с Вашингтоном, и они отнеслись к этому очень тепло.
Ови отправил мне подписанную джерси... Но, знаете, это многое говорит о нем как о человеке. Он действительно хороший и щедрый человек», – сказал Леклер в эфире TVA.
На свитере можно увидеть надпись: «Ты был номером 1». Один из ведущих TVA пошутил, что его удивил красивый почерк Овечкина.
Изображение: кадр из трансляции TVA Sports.
Леклер также рассказал, каково было играть против Александра в самом начале его карьеры в НХЛ.
«Понимаете, это его первый гол в НХЛ. Я стоял в воротах «Коламбуса». Это был его первый выход на лед, и уже тогда было видно, каким опасным он будет, какую карьеру он построит благодаря своему броску.
Но его чутье – умение находиться в нужном месте, умение оставаться незамеченным в свободных зонах – вот что действительно делает его таким эффективным», – добавил Леклер.
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